Un vecchio gioco di FromSoftware torna online dopo 15 anni dalla sua disattivazione, grazie ai modder

Chromehounds è un'esclusiva Xbox 360, sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Sega , che rappresenta una sorta di variazione sul tema classico di Armored Core con caratteristiche più vicine a Mechwarrior, ovvero uno sparatutto tattico incentrato su mech da combattimento da costruire e modificare all'occorrenza in modo da sfruttare diverse tipologie di approcci e stili di battaglia.

Forse non tutti ricordano Chromehounds , ma il vecchio gioco di FromSoftware è sempre stata una sorta di perla nascosta, ormai da tempo relegata nel limbo dei giochi senza più supporto online, almeno finora: un gruppo di modder hanno infatti organizzato il ritorno online del gioco attraverso un progetto in comune fra vari team.

Un vero e proprio ritorno alla vita

Per questo motivo, il progetto di riattivazione del supporto online ha l'aria di un vero e proprio ritorno alla vita per Chromehounds, che attualmente presenta un'attività online limitata ma comunque funzionante, almeno per alcune modalità di gioco.

Un'immagine di Chromehounds

Il progetto è portato avanti da ImagineBeingAtComputers e Xenia Canary Netplay, un sistema che consente di emulare giochi Xbox 360 e farli funzionare online, con una roadmap precisa che dovrebbe portare a una ulteriore evoluzione della situazione.

Al momento sono disponibili i combattimenti 6 contro 6 ma non c'è ancora il supporto per la chat vocale, cosa che può rendere complicato adottare strategie di squadra che risultano importanti nel gameplay, ma l'idea è di proseguire fino al supporto completo delle caratteristiche del gioco originali.