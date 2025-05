Call of Duty: Black Ops 6, ARK Survival Ascended e altri giochi sono gratis questo fine settimana su Xbox

Microsoft rilancia una nuova iniziativa nella serie Free Play Days, che ultimamente sta offrendo delle mandate decisamente ricche: in questo caso, abbiamo a che fare con 5 giochi gratis per questo fine settimana su Xbox, tra i quali troviamo anche Call of Duty: Black Ops 6, ARK Survival Ascended e altri.

Ricordiamo che l'iniziativa Free Play Days consente di provare gratuitamente vari giochi nel corso di un fine settimana, solitamente richiedendo l'abbonamento a un qualsiasi livello di Game Pass ma in certi casi invece con accesso libero, come in questa iniziativa almeno per quanto riguarda alcuni titoli.

I cinque giochi in questione possono essere scaricati e giocati da oggi, 29 maggio, fino al primo giugno secondo l'orario americano, ovvero la mattina di lunedì 2 giugno per quanto riguarda l'Italia.