Microsoft impedisce agli sviluppatori di rispondere a domande su licenziamenti e Israele, alla Gamescom

Durante un'intervista improvvisata alla Gamescom 2025 , Microsoft ha impedito a un sviluppatore veterano di Obsidian di dire la sua sull'ultima ondata di licenziamenti di massa dell'azienda e sui legami della casa di Redmond con Israele , attualmente impegnata nel commettere un genocidio a danno dei palestinesi.

Niente domande scomode

Durante una conversazione registrata con Chris Parker, game director di Grounded 2, e Justin Vazquez, direttore creativo di Eidos Montreal, Game Developer ha chiesto al primo cosa ne pensasse del creare giochi per Microsoft in un periodo come questo, caratterizzato da pesanti licenziamenti e dalle polemiche per i legami, ampiamente documentati, dell'azienda con il regime israeliano e la sua agenzia di sorveglianza militare.

Due portavoce di Xbox hanno immediatamente bloccato la domanda, spiegando che i loro sviluppatori erano presenti solo per parlare dei loro giochi e ci hanno invitato a contattarli via email per commenti su altri argomenti.

Game Developer sottolinea di aver già contattato Microsoft e alcuni sviluppatori più volter per avere dei commenti, senza avere ricevuto risposte.

La testata avrebbe contattato Microsoft sia in occasione dei 9.000 licenziamenti di qalche mese fa, sia per parlare delle proteste di Arkane in Francia, dove i lavoratori sindacalizzati hanno pubblicato una lettera aperta a sostegno del movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) a guida palestinese, che invita specificamente i consumatori a boicottare i prodotti Xbox, inclusi Xbox Game Pass, hardware, accessori e titoli popolari.