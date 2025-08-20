Monitor da gaming AOC: 34", refresh rate da 180Hz e design curvo, al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione molto interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo monitor da gaming: l'offerta prevede uno sconto del 15% che fa calare il prezzo del CU34G4 di AOC fino al suo minimo storico: 279€ . Puoi acquistare il monitor cliccando direttamente su questo link oppure accedi alla pagina dedicata tramite il box qui in basso: Il nuovo monitor AOC da 34 pollici QHD Wide è progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza visiva immersiva , ideale sia per i gamer sia per coloro i quali vogliono godersi alla massima qualità disponibile l'esperienza delle varie attività multimediali.

Ulteriori dettagli tecnici

Il pannello ultrawide 21:9 curvo avvolge lo sguardo, aumentando il coinvolgimento e migliorando la percezione della profondità, rendendo ogni sessione di gioco o visione di film ancora più realistica. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 180Hz, le immagini risultano fluide e prive di scatti, perfette per titoli frenetici e competitivi.

Monitor AOC

La tecnologia Adaptive Sync sincronizza il monitor con la scheda grafica, eliminando tearing e stuttering, garantendo un gameplay reattivo e senza distrazioni. Inoltre, il monitor riduce lo sfarfallio, diminuendo l'affaticamento visivo anche dopo ore di utilizzo. Con un rapporto di contrasto 1000:1 e superficie opaca, i colori sono nitidi e dettagliati, senza riflessi fastidiosi.