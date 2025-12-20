0

Il mouse wireless Corsair NIGHTSABRE è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il mouse Corsair NIGHTSABRE, con 11 pulsanti programmabili e batteria fino a 100 ore, al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/12/2025
Mouse Corsair NIGHTSABRE

Su Amazon è disponibile il mouse Corsair NIGHTSABRE a 89,99 € rispetto al prezzo consigliato di 169,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 47%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del mouse

Si tratta di un mouse da gaming dal design semplice ed elegante e dalla forma simmetrica. Troviamo 11 pulsanti completamente programmabili, inclusa l'inclinazione della rotella di scorrimento, in modo da poter giocare in base alle tue esigenze e preferenze.

Mouse Corsair NIGHTSABRE
Mouse Corsair NIGHTSABRE

Inoltre, è presente un sensore ottico da 26.000 DPI, tracking di 650 IPS e accelerazione fino a 50 G, per movimenti ultra rapidi e precisi. La batteria garantisce fino a 100 ore di autonomia: con 15 minuti di ricarica potrai giocare per altre 20 ore.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il mouse wireless Corsair NIGHTSABRE è in sconto su Amazon al minimo storico