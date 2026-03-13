0

Daemon X Machina: Titanic Scion per Nintendo Switch 2 è in offerta su Amazon, acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico Daemon X Machina: Titanic Scion.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/03/2026
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, fa calare al minimo storico il prezzo di Daemon X Machina: Titanic Scion, per acquistarlo serviranno 47,49€ grazie al 32% di sconto. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Daemon X Machina: Titanic Scion rappresenta una nuova evoluzione della celebre serie d'azione fantascientifica sviluppata da Marvelous. Uno degli elementi centrali del gameplay è l'arsenale, una potente tuta corazzata completamente personalizzabile. I giocatori possono modificarne l'aspetto, cambiare equipaggiamento e migliorare continuamente il proprio mech raccogliendo risorse o fabbricando nuove componenti.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco introduce anche una forte componente cooperativa. Grazie alla modalità multiplayer online, è possibile unirsi agli amici e affrontare insieme la campagna principale o combattere contro potenti boss. Questo sistema rende le battaglie ancora più dinamiche e strategiche, permettendo ai giocatori di coordinarsi e sfruttare al meglio le abilità di ogni arsenale.

Daemonxmachinatitanicscion Scrn 03

L'avventura si svolge su un pianeta extraterrestre ricco di ambienti diversi. I giocatori possono esplorare un vasto mondo aperto attraversando pianure, paludi e montagne, muovendosi a piedi, volando con il proprio mech o spostandosi rapidamente sul terreno. Tra combattimenti spettacolari e un mondo ricco di sfide, Daemon X Machina: Titanic Scion promette un'esperienza intensa e ricca di azione.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Segnalazione Errore
