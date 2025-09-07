Daemon X Machina: Titanic Scion è disponibile su PC e console e si presenta con il trailer di lancio

Il publisher ha pubblicato un nuovo video in occasione dell'uscita sul mercato, caratterizzato da un notevole tasso d'azione a mostrare il gameplay adrenalinico del gioco fantascientifico, con alcune delle frenetiche sequenze d'azione, i nemici titanici e momenti narrativi intensi che attendono i giocatori nei panni di un Outer, alla guida del proprio Arsenal.

Marvelous Europe ricorda che il particolare gioco d'azione "dark sci-fi" Daemon X Machina: Titanic Scion è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam, tornando a mostrarlo con un nuovo trailer di lancio .

Nemici titanici

Il trailer di lancio riportato qui sotto mostra, in particolare, uno spettacolare montaggio di scene di gameplay e intermezzo che inquadrano bene l'azione caratteristica di Daemon X Machina: Titanic Scion e qualcosa della sua particolare storia.

Ambientato in un futuro devastato da catastrofi e intelligenze artificiali ribelli, il gioco mette i giocatori al comando degli Arsenal, poderosi mech da combattimento completamente personalizzabili.

La maggiore novità di questo capitolo sono i Titanic Scion, nemici di dimensioni colossali che richiedono tattiche avanzate, cooperazione e uso strategico dell'arsenale a disposizione per essere affrontati.

Ogni battaglia diventa così un evento spettacolare, grazie a una libertà di movimento totale e a un gameplay veloce che fonde combattimenti aerei e terrestri.

Arricchito da nuove armi, moduli e opzioni di personalizzazione, Titanic Scion amplia la trama dell'universo di Daemon X Machina, offrendo contenuti sia ai veterani che a chi si avvicina per la prima volta alla serie. Lo scorso luglio ne avevamo visto due trailer per il sistema di fusione e l'armatura pesante.