Daemon X Machina: Titanic Scion è disponibile su PC e console e si presenta con il trailer di lancio

Marvelous Europe ricorda che il particolare gioco d'azione "dark sci-fi" Daemon X Machina: Titanic Scion è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam, tornando a mostrarlo con un nuovo trailer di lancio.
Il publisher ha pubblicato un nuovo video in occasione dell'uscita sul mercato, caratterizzato da un notevole tasso d'azione a mostrare il gameplay adrenalinico del gioco fantascientifico, con alcune delle frenetiche sequenze d'azione, i nemici titanici e momenti narrativi intensi che attendono i giocatori nei panni di un Outer, alla guida del proprio Arsenal.
Il seguito di Daemon X Machina ripropone gli elementi caratteristici del capostipite ma ulteriormente evoluti e migliorati, con alcuni affinamenti applicati al gameplay, oltre ad alcuni passi avanti sul versante tecnico.
Nemici titanici
Il trailer di lancio riportato qui sotto mostra, in particolare, uno spettacolare montaggio di scene di gameplay e intermezzo che inquadrano bene l'azione caratteristica di Daemon X Machina: Titanic Scion e qualcosa della sua particolare storia.
Ambientato in un futuro devastato da catastrofi e intelligenze artificiali ribelli, il gioco mette i giocatori al comando degli Arsenal, poderosi mech da combattimento completamente personalizzabili.
La maggiore novità di questo capitolo sono i Titanic Scion, nemici di dimensioni colossali che richiedono tattiche avanzate, cooperazione e uso strategico dell'arsenale a disposizione per essere affrontati.
Ogni battaglia diventa così un evento spettacolare, grazie a una libertà di movimento totale e a un gameplay veloce che fonde combattimenti aerei e terrestri.
Arricchito da nuove armi, moduli e opzioni di personalizzazione, Titanic Scion amplia la trama dell'universo di Daemon X Machina, offrendo contenuti sia ai veterani che a chi si avvicina per la prima volta alla serie. Lo scorso luglio ne avevamo visto due trailer per il sistema di fusione e l'armatura pesante.