L'espansione Into the Abyss di Daemon X Machina: Titanic Scion ora è disponibile

Marvelous e gli sviluppatori di First Studio hanno annunciato che da ora è disponibile Into the Abyss, l'espansione a pagamento dell'action Daemon X Machina: Titanic Scion.
Il DLC è disponibile al prezzo di 14,99 euro oppure senza costi aggiuntivi per chi ha acquistato la Digital Deluxe o la Super Digital Deluxe del gioco. Il lancio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un nuovo un trailer che presenta i contenuti e le sfide introdotte nell'espansione.
I nuovi contenuti dell'espansione
Into the Abyss porta i giocatori nella nuova Survey Zone chiamata Locus Initi, un'area inedita ricca di missioni di storia, nemici impegnativi ma anche nuovo potente equipaggiamento su cui mettere le mani.
La Survey Zone: Locus Initi ospita il Genesis Tree, un gigantesco Femtree visibile da altre zone del gioco ma finora irraggiungibile. In una nuova trama, parallela a quella principale, il Reclaimer Blossom incarica i giocatori di esplorare un paesaggio alieno popolato da creature potenziate dal Femto. Oltre a combattere la fauna ostile che abita Locus Initi, sarà possibile affrontare una base Axiom nascosta all'interno del Genesis Tree e ottenere ricompense preziose, tra cui nuovi equipaggiamenti.
In concomitanza con l'espansione arriva anche un aggiornamento gratuito che introduce una serie di correzioni di bug e miglioramenti generali, mentre i contenuti scaricabili a pagamento permetteranno di ampliare le opzioni di personalizzazione e comunicazione.
In particolare, sono stati aggiunti nuovi set di contenuti e oggetti per la personalizzazione:
- Stamp Set (sticker di comunicazione basati sui Reclaimers e Sovereign Axiom) - 3,99 € Avatar
- Customization Pack 5 (quattro accessori per il volto) - 2,49 €