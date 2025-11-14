L'espansione Into the Abyss di Daemon X Machina: Titanic Scion ora è disponibile

Marvelous e gli sviluppatori di First Studio hanno annunciato che da ora è disponibile Into the Abyss, l'espansione a pagamento dell'action Daemon X Machina: Titanic Scion.

Il DLC è disponibile al prezzo di 14,99 euro oppure senza costi aggiuntivi per chi ha acquistato la Digital Deluxe o la Super Digital Deluxe del gioco. Il lancio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un nuovo un trailer che presenta i contenuti e le sfide introdotte nell'espansione.