Il rinvio di GTA 6 che conseguenze avrà sull'industria videoludica?

Come sanno ormai anche i sassi, alcuni giorni fa Rockstar Games ha rinviato GTA 6 al 19 novembre 2026, e questa mossa avrà inevitabilmente delle conseguenze sull'industria videoludica: ne hanno parlato ai microfoni di IGN alcuni analisti.

"I publisher storicamente evitano di lanciare qualcosa di grosso nelle settimane vicine a un titolo Rockstar, e purtroppo adesso GTA 6 ricade di nuovo in quella che è di solito una finestra festiva molto affollata", ha spiegato Rhys Elliot di Alinea Analytics. "Posso dunque immaginare che la tipica stagione dei blockbuster autunnali sarà considerevolmente più magra nel 2026, specialmente per quanto riguarda i titoli single player."

"I dati di Newzoo mostrano che quasi il 45% dei principali lanci single player dal 2021 è arrivato tra agosto e novembre, e i titoli pubblicati a fine anno hanno ottenuto nei primi tre mesi performance inferiori di circa il 25-35% rispetto ai lanci tra febbraio e maggio", ha detto invece Manu Rosier, direttore della sezione market intelligence presso Newzoo. "Ciò significa che uno spostamento fuori da quella finestra congestionata potrebbe favorire GTA 6 e gli altri giochi vicini."

I due analisti hanno espresso pareri contrastanti per quanto concerne l'impatto sui live service: secondo Elliot il nuovo capitolo della serie Rockstar Games sottrarrà engagement e ricavi a colossi come Fortnite e Roblox, mentre Rosier sostiene che queste produzioni manterranno il proprio slancio indipendentemente da quando GTA 6 verrà pubblicato.