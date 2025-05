Il rinvio di GTA 6 porterà a un calo nelle vendite di PS5 e Xbox Series X|S, per gli analisti

GTA 6 è un gioco dall'importanza enorme all'interno di tutto il panorama videoludico, tanto che il suo recente rinvio può causare un calo nelle vendite di PS5 e Xbox Series X|S nel corso dell'anno attuale, come calcolato da alcuni analisti.

Uno studio di Ampere Analysis ha calcolato il potenziale impatto negativo del rinvio di GTA 6 che è stato annunciato qualche giorno fa con la comunicazione della data di uscita ufficiale spostata al 26 giugno 2026, rilevando una notevole riduzione nelle vendite di console per questo motivo.

Il calcolo è stato effettuato considerando entrambe le console insieme, dunque non riporta precisamente la situazione per ogni piattaforma, ma la riduzione complessiva risulta consistente sia per quanto riguarda l'hardware che il software.