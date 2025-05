I giochi gratis del 22 maggio di Epic Games Store sono tanti, ma tutti misteriosi

Questo è uno di quei casi, dunque per scoprire quali giochi verranno messi a disposizione gratuitamente su Epic Games Store il 22 maggio non resta che attendere la data stessa di pubblicazione, ovvero giovedì prossimo.

Solitamente, lo store di Epic Games anticipa l'annuncio comunicando quali giochi verranno messi a disposizione gratuitamente già dalla settimana precedente, ma in certi casi evita di farlo, forse anche per in influenzare negativamente le vendite di questi titoli anche nei giorni precedenti alla promozione.

Come da tradizione, con la messa a disposizione dei giochi gratis di oggi su Epic Games Store assistiamo anche a un teaser dei prossimi regali che arriveranno il 22 maggio , ma la loro identità anche in questo caso è ancora segreta.

Ben tre giochi misteriosi

Quello che possiamo vedere però, intanto, è che si tratta di ben tre giochi gratis in arrivo: è una mandata alquanto ricca, considerando che solitamente lo store regala uno o due giochi a settimana, dunque la questione risulta molto interessante.

È anche vero che non sempre si tratta di veri e propri giochi standalone, visto che in certi casi si tratta di pacchetti per titoli free-to-play o cose simili, ma lo store in questione ci ha abituato piuttosto bene in termini di regali, dunque restiamo in attesa di scoprire di cosa si tratti.

A proposito di ottimi regali, ricordiamo i giochi gratis di oggi, 15 maggio, che possono essere già riscattati su Epic Games Store: si tratta di Dead Island 2 e Happy Game, due giochi veramente molto interessanti e anche decisamente diversi l'uno dall'altro, nonostante entrambi vertano sulla tematica dell'horror.