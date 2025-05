L'Epic Games Store è scomodo da usare e va migliorato: è lo stesso capo di Epic Games a dirlo

La lotta tra gli store per PC è stata vinta da tempo da Steam, ma questo non significa che altri concorrenti non cerchino di tagliarsi il proprio spazio. Ad esempio, l'Epic Games Store prova in molti modi a convincere pubblico ed editori a dargli la priorità, ma è innegabilmente lento, scomodo da usare e in generale non proprio ottimizzato.

E no, non lo stiamo criticando per cattiveria, stiamo solo ripetendo ciò che Tim Sweeney, capo di Epic Games, pensa.