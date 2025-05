Il primo iPhone pieghevole potrebbe avere un display inedito realizzato da Samsung

Nel corso degli ultimi anni, il settore degli smartphone ha conosciuto una grandissima crescita dei modelli pieghevoli, cominciando da Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, fino ad arrivare a Motorola Razr, OPPO Find e tanti altri ancora. La grande assente è senz'ombra di dubbio Apple, il cui primo modello di iPhone pieghevole potrebbe debuttare tra non molto. In particolare, secondo un rumor delle ultime ore, il primo modello di iPhone pieghevole potrebbe montare un display realizzato da Samsung, che la compagnia non avrebbe ancora utilizzato sui suoi dispositivi: scopriamolo insieme.

Il display inedito realizzato da Samsung Secondo alcune fonti provenienti dall'informatore Yeux1122, il primo modello di iPhone pieghevole offrirà un display OLED realizzato da Samsung. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano o anomalo, se non per il fatto che la compagnia sudcoreana potrebbe non averlo ancora introdotto sui suoi pieghevoli, Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold. Entrando nel merito, si tratterebbe infatti di un'inedita tecnologia che permetterebbe di integrare i sensori touch all'interno del display stesso. iPhone pieghevole (immagine puramente indicativa) Tradizionalmente, i display presentano un livello separato e distinto dedicato ai sensori touch, che ne aumenta giocoforza lo spessore totale. L'utilizzo della nuova tecnologia consentirebbe dunque di ridurre significativamente lo spessore del pieghevole, arrivando fino al 19% in meno rispetto ai modelli più recenti di Samsung Galaxy Z Fold.