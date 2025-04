Il primo iPhone pieghevole potrebbe costare più di 2200 dollari, secondo un rumor

Tra tutte le compagnie produttrici che hanno realizzato uno smartphone pieghevole, la grande assente all'appello risulta senz'altro Apple. Manca infatti ancora molto all'uscita del primo iPhone pieghevole (che potrebbe chiamarsi iPhone Fold ), ma nel frattempo un nuovo rumor potrebbe averne suggerito il possibile prezzo, decisamente non in linea con la concorrenza: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Il possibile costo (spropositato) del primo iPhone pieghevole

Stiamo assistendo già da diverso tempo a numerosi rumor e indiscrezioni in merito al listino prezzi del primo iPhone pieghevole. Stando a quanto emerso da una delle ultime dichiarazioni dell'informatore Instant Digital sulla piattaforma Weibo, in particolare, il nuovo e inedito modello potrebbe avere un costo maggiore di 1000 dollari rispetto a iPhone 16 Pro Max, ultimo modello uscito lo scorso settembre: ciò significherebbe un costo finale stimato in più di 2200 dollari, pari al 10% in più del recente Samsung Galaxy Z Fold6, uscito lo scorso luglio sui mercati di tutto il mondo.

iPhone pieghevole (immagine puramente indicativa)

Si tratterebbe dunque di un prodotto di lusso decisamente non alla portata di tutte le tasche, destinato per lo più ai tech-entusiast. Tra le specifiche attese per il primo modello di iPhone pieghevole ricordiamo un display interno da circa 7,74 pollici di diagonale, accompagnato da un display esterno da 5,49 pollici di diagonale, con una chiusura a libro. Atteso il ritorno del sensore Touch ID in corrispondenza del tasto di accensione, similmente a quanto abbiamo visto su alcuni modelli recenti di iPad.