Disponibile la patch 1.2 di The Last of Us Parte II Remastered per PC, che migliora le prestazioni

Naughty Dog e Nixxes hanno pubblicato la patch 1.2 di The Last of Us Parte II Remastered per PC, che risolve diversi problemi segnalati dai giocatori. In particolare sono stati affrontati dei bug legati all'uso di mouse e tastiere come periferiche di controllo, sono stati risolti dei bug grafici ed è stato migliorato il supporto per DLSS Frame Generation.