Il cosplay di C18 di xandrastax da Dragon Ball è sempre perfetto e glaciale, anche in video

Torniamo al buon vecchio Dragon Ball con un altro cosplay di C18 da parte di xandrastax, con una nuova interpretazione ancora una volta molto accurata del personaggio creato da Akira Toriyama, che appare davvero perfetto e letale in questo video.

La cosplayer polacca riesce a ricreare il glaciale cyborg di Dragon Ball, indubbiamente uno dei personaggi più amati della serie almeno tra quelli femminili, alla perfezione, anche grazie allo sguardo alquanto freddo che la contraddistingue, oltre all'ottima riproduzione dell'abbigliamento tipico della combattente in questione.

Pur non essendo proprio un combattente di livello primario (almeno nelle fasi finali e più selettive) all'interno dell'ampio cast di Dragon Ball, C-18 continua ad essere particolarmente gettonata dalle cosplayer di tutto il mondo e il motivo è alquanto evidente: si tratta, in effetti, di uno dei personaggi femminili più sensuali e intriganti creati da Toriyama, che solitamente non indulge molto in tali elementi.