Dragon Ball: il cosplay di C18 da acky.foxy è un'ottima interpretazione

Siamo a ancora a parlare del buon vecchio Dragon Ball, che torna di nuovo ad essere fonte d'ispirazione per un'altra cosplayer, anche in questo caso con un ottimo cosplay di C18 da parte di acky.foxy.

C18, o Androide 18, resta sempre un grande classico come soggetto per le cosplayer, come abbiamo visto in molti altri casi, e in questo caso si tratta di un'interpretazione piuttosto fedele all'originale, costruita con una certa attenzione ai dettagli.