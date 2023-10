Baldur's Gate 3: sviluppatore ha forgiato delle scarpe di metallo per i suoni delle armature

"Ho realizzato alcuni sabaton (protezioni di metallo per i piedi usate dai soldati nel Medioevo, ndr) nella fucina ( ho imparato a fare il fabbro ) e ho registrato una sessione di un'ora di camminate su varie superfici con queste scarpe allentate."

"In Baldur's Gate 3, quando si indossano scarpe con del metallo, volevamo che avessero un suono unico di sferragliamento."

Lo sviluppatore di Larian Studios ha presentato la sua creazione in un video, mostrando anche alcuni dei movimenti utilizzati in fase di registrazione, da una semplice camminata a salti e balletti improvvisati.

Glenn Goa, uno dei sound designer di Baldur's Gate 3 , ha svelato un simpatico aneddoto relativo agli effetti sonori causati dalle armature dei personaggi, che sono stati realizzati grazie a delle calzature in metallo create dallo stesso Goa dopo aver appreso le basi della forgiatura.

Passione e artigianato

Quella della produzione di suoni ambientatali è un'arte ancora oggi profondamente artigianale che spesso richiede l'utilizzo di utensili poco convenzionali o soluzioni davvero ingegnose per ricreare particolari effetti sonori in maniera credibile, specialmente quando si tratta di dare "voce" ad animali di fantasia, apparecchiature iper-tecnologiche e così via.

Ad esempio, per Halo: Infinite sono stati utilizzati i versi di un carlino, dei razzi e i suoni distorti dell'originale Xbox e Xbox One mentre per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono stati realizzati effetti sonori differenti per la camminata in base al piede utilizzato da Link.