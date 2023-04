The Legend of Zelda: Breath of the Wild, svelati alcuni segreti sugli effetti sonori

Takuro Yasuda, che ha lavorato alla componente audio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ha svelato diversi segreti sulla creazione degli effetti sonori del celebre gioco per Nintendo Switch all'interno del sito nipponico ufficiale della compagnia.

Yasuda ha preso il suo lavoro molto sul serio, consapevole che gli effetti sonori rivestono una parte importante nell'immersione del vasto mondo di gioco aperto di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Questo riguarda sia i suoni ambientali che quelli dei personaggi, fino all'equipaggiamento stesso di Link.

Per registrare tutti i vari effetti, Yasuda ha utilizzato uno studio di registrazione specializzato, nel quale ha portato via via tutti gli strumenti di cui aveva bisogno. Diversi effetti sono stati registrati a partire dalle voci, e quelle del clan Yiga derivano proprio dalla voce dello stesso sviluppatore, ma per molte altre cose si è trattato di registrare suoni dal vivo.

In particolare, per l'attrezzatura sono stati utilizzati oggetti di legno, metallo e stoffa, in modo da replicare i suoni che avrebbero fatto le armi e gli strumenti di Link.

Alcuni degli oggetti utilizzati da Yasuda per creare gli effetti sonori di Zelda: Breath of the Wild

Un caso particolare sembra sia stato il tentativo di proporre in maniera convincente i suoni del protagonista che cammina.

Questo non solo per quanto riguarda l'impatto dei passi, per i quali sono state replicate condizioni come camminate su terra, sabbia o anche ghiaccio (con il problema che questo tendeva a sciogliersi troppo presto), ma anche per quanto riguardava il contatto dell'equipaggiamento sul corpo di Link.

Yasuda non riusciva inizialmente a replicare dei suoni convincenti e comprensibili, finché non ha adottato una soluzione trovata proprio osservando il mondo reale: dividere gli effetti in base al piede d'appoggio del protagonista.

In pratica, quando Link appoggia il piede destro viene attivato un certo suono, diverso da quello attivo quando appoggia il piede sinistro, alternando in questo modo suoni diversi riferiti a differenti parti dell'equipaggiamento in quel momento utilizzato dal protagonista. Anche questo dà un'idea della cura riposta nella creazione del mondo di gioco, che attendiamo di rivedere anche per quanto riguarda il nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.