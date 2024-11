Il compositore di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha lasciato Nintendo

Yasuaki Iwata, il compositore della colonna sonora di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ha annunciato il suo addio a Nintendo. In realtà lo ha fatto con un certo ritardo, visto che stando a ciò che ha scritto in un recente post pubblicato su X, l'addio c'è stato a luglio dello scorso anno.

Entrato nella compagnia all'epoca di Super Mario 3D World, Iwata ha scritto e collaborato a scrivere musica per alcuni dei più grandi successi della compagnia, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 e Animal Crossing: New Horizons.