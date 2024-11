PlayStation Store, scopriamo le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5 con la promo PlayStation Indies

La promozione PlayStation Indies è tornata su PlayStation Store, portando con sé una gran quantità di sconti sui giochi PS4 e PS5 appartenenti alla categoria delle produzioni indipendenti. Parliamo in questo caso di riduzioni che arrivano all'80% e di cui potremo approfittare fino al 14 novembre, ma quali sono gli affari da non perdere? Dall'originale avventura in stop-motion Harold Halibut al simulatore di arrampicata Jusant, dal frenetico sparatutto BPM: Bullets per Minute al cooking game narrativo Venba, dallo stile ribelle di No Straight Roads alle placide atmosfere di Lake, ecco la nostra immancabile lista con i consigli per gli acquisti.

Harold Halibut Frutto di uno sviluppo durato ben dieci anni, Harold Halibut si pone senza dubbio come una delle produzioni più originali degli ultimi tempi: un'avventura narrativa interamente realizzata con la tecnica dello stop-motion, in cui viene raccontata la fuga di alcune persone verso un pianeta che possa ospitarle, sullo sfondo di un 1970 alternativo in cui si teme che il mondo possa finire da un momento all'altro. Il protagonista della storia è appunto Harold, uno degli uomini che hanno viaggiato nello spazio fino a trovare un luogo in cui stabilirsi, ma che alla fine hanno dovuto accontentarsi di costruire una colonia su di un pianeta interamente sommerso dall'acqua. Quando però dalla Terra arriva un messaggio di speranza, l'obiettivo diventa quello di tornare indietro e trovare le risorse per riuscirci. È a questo punto che il corso degli eventi prende una piega diversa e Harold decide di cambiare vita, abbandonando la passività che lo ha caratterizzato fino a quel momento e prendendo in mano la situazione per diventare il motore di un profondo rinnovamento, supportato dai cosmonauti che condividono le sue stesse ambizioni. Il peculiare stile grafico di Harold Halibut Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Harold Halibut, il titolo realizzato da Slow Bros. si prende i suoi tempi e qualcuno potrebbe dunque trovare questa esperienza un po' troppo lenta e lineare, anche se sul piano stilistico e della narrazione tutti questi elementi si rivelano ben presto funzionali a consegnarci una trama solida e profonda: potete farla vostra per 23,44€ anziché 34,99€, con un risparmio del 33%.

Jusant Uno degli ultimi progetti del team francese Don't Nod, Jusant è un curioso mix fra azione e puzzle in cui, al comando di un giovane accompagnato da una buffa e misteriosa creaturina, avremo il compito di scalare mano a mano le ripide pareti rocciose di una torre gigantesca, piena di segreti che aspettano solo di essere scoperti. Ebbene, grazie alle offerte il gioco è disponibile a soli 14,99€ anziché 24,99€. Una sequenza di scalata in Jusant Uno sconto del 40% che migliora sensibilmente il rapporto costo / durata di un'avventura che si completa abbastanza in fretta (ne abbiamo parlato appunto nella recensione di Jusant), ma che mette sul tavolo una serie di idee accattivanti, mentre ci aggrappiamo all'ennesima sporgenza oppure utilizziamo l'acqua per sbloccare determinati meccanismi.

BPM: Bullets per Minute Esistono ancora degli sparatutto originali? BPM: Bullets per Minute risponde affermativamente a questa domanda, catapultandoci all'interno di un'esperienza frenetica in cui vengono miscelate meccaniche FPS, rhythm e roguelike mentre viaggiamo sulle note di una coinvolgente colonna sonora rock. Il prezzo? 7,49€ anziché 9,99€ grazie alla promozione PlayStation Indies. Uno scontro a fuoco in BPM: Bullets per Minute Se avete letto la nostra recensione di BPM: Bullets per Minute avrete già un'idea piuttosto precisa del gioco e della sua ambientazione ispirata alla mitologia nordica, in cui ci verrà chiesto di esplorare livelli procedurali alla ricerca di nemici da abbattere... a tempo di musica. Dovremo infatti rispettare il ritmo quando spariamo, quando saltiamo e quando scattiamo: una sfida non da poco.

Venba Esistono i giochi di cucina a base narrativa? A quanto pare sì e Venba rappresenta con entusiasmo questo peculiare sottogenere, raccontandoci le vicende di una donna, Venba appunto, che si è trasferita in Canada insieme al marito e che un giorno scopre di essere incinta. La difficoltà di ambientarsi e tutti i problemi però scompaiono di fronte a un buon pasto e così la protagonista del gioco si mette ai fornelli. Venba e suo marito Disponibile a 7,49€ anziché 14,99€, dunque esattamente a metà prezzo, il titolo di Visai Games riesce a confezionare un originale intreccio fra narrazione e ricette da preparare e completare, mentre la famiglia cresce e affronta le tante sfide della quotidianità: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Venba.

No Straight Roads Nato dalla collaborazione fra Wan Hazmer e Daim Dziauddin, rispettivamente lead game designer di Final Fantasy XV e concept artist di Street Fighter V, No Straight Roads può essere vostro a soli 6,24€ anziché 24,99€: si tratta di uno stilosissimo action rhythm ambientato in un mondo in cui il suono è potere e una malvagia corporazione ha monopolizzato il mercato musicale, saturandolo con produzioni sfacciatamente commerciali. I protagonisti di No Straight Roads Ci sono però due rockettari che non si sono arresi: Mayday e Zuke hanno intenzione di liberare Vinyl City usando la loro musica e dovremo accompagnarli in questa difficile missione, fatta di sequenze esplorative, entusiasmanti boss fight e sezioni prettamente rhythm accompagnate sempre da una colonna sonora di straordinaria qualità. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla recensione di No Straight Roads.