Quella dello stop motion non è una tecnica semplice da usare nei videogiochi . Non lo è nemmeno nel mondo dell'animazione tout court, ma per i videogiochi i problemi si moltiplicano, considerando le interazioni ambientali e la diversa presenza dei personaggi nello spazio, tanto che l'abbiamo vista applicata soprattutto in un genere statico come quello delle avventure grafiche. Gli esempi più celebri sono sicuramente The Dream Machine e The Neverhood , ma ce ne sono anche altri come il meno noto Tanita: Plasticine Dream, che citiamo per avere un quadro leggermente più ampio.

Avventura narrativa pura

Ci sono molti personaggi con cui parlare in Harold Halibut

Cominciamo con lo specificare che Harold Halibut è un'avventura narrativa pura, ossia è un gioco in cui l'interazione è completamente funzionale al racconto. Quindi non ci sono grossi enigmi da risolvere o puzzle complicati da superare. Ci sono dei minigiochi sparpagliati all'interno dell'intera esperienza, come alcuni arcade che si trovano in una sala giochi o un piccolo minigioco musicale usato per mettere Harold in contatto con gli alieni; che se vogliamo è un richiamo alla filosofia di "Incontri ravvicinati del terzo tipo" di Steven Spielberg.

Si possono seguire vari obiettivi, tutti molto semplici ed elencati nel computer portatile da polso, che funge da diario e da comunicatore per messaggi testuali, che solitamente richiedono di andare in un certo posto e basta. Si parla molto con gli altri personaggi, si ascoltano i monologhi interiori di Harold, ci sono diverse trame collegate, ma è tutto giocato dal punto di vista narrativo. Quindi non c'è niente che sia pensato per mettere alla prova il giocatore in senso classico. I minigiochi hanno quasi una funzione ritmica, ossia stanno lì come punteggiatura dell'esperienza per rompere la linearità del racconto, con cui comunque sono perfettamente integrati.

Non aspettatevi polli con carrucola, noci d'oro da trovare o quant'altro, ma un racconto estremamente fluido in cui si avanza senza nessuno stop per una precisa scelta del team di sviluppo, che evidentemente ha voluto rendere il gioco accessibile a tutti e non ha voluto che la storia si fermasse o che rischiasse, peggio ancora, di fermare i giocatori, portandoli a interrompere l'esperienza prematuramente. Harold Halibut punta quindi tutto sul suo stile e sul modo con cui rappresenta questo mondo sommerso di un pianeta alieno, fatto da umani in fuga che improvvisamente entrano in contatto con la popolazione indigena, da cui poi nascono una serie di frizioni di cui non vogliamo anticiparvi nulla. Sappiate che gli autori sembrano averci messo molto di loro, suonando l'intera esperienza su di una nota fortemente malinconica e meditativa, con Harold che finisce per trovare la sua dimensione, evolvendosi dall'essere un personaggio estremamente passivo, fino a diventare il perno di un cambiamento radicale. La presa di posizione del gioco sulla realtà non è tagliata con l'accetta, ma, per quanto forte, appare sfumata e delicata, in questo senso estremamente autoriale, come poi è l'intera esperienza.