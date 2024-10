L'ultima patch di Harold Halibut ha aggiunto la traduzione in italiano

Slow Bros. ha pubblicato una nuova patch dell'avventura narrativa Harold Halibut, la 1.1.1, che tra le varie modifiche riportate ha aggiunto la traduzione in italiano. La nostra lingua è in realtà la novità maggiore, tanto che l'aggiornamento si chiama "The Italian Language Update".

Per l'occasione il gioco è stato messo in sconto del 33% su Steam. Quindi è possibile acquistarlo per 23,44 euro invece di 34,99 euro.

Speriamo che la traduzione comporti delle buone vendite aggiuntive di Harold Halibut nel nostro paese, che vadano oltre a numeri con due cifre. Sarebbe un buon segno per la software house e per gli altri editori.