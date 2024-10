Uno dei costumi di Deadpool & Wolverine è costato 100.000 dollari, ma è stato sullo schermo per pochi secondi

"C'erano un sacco di [varianti]. Uno degli storyboard artist, un grande appassionato di fumetti, ci ha fornito una lista di ben 10 costumi... Ce ne erano così tanti," ha spiegato il montatore Dean Zimmerman a Josh Wilding di ComicBookMovie.com. Perché non sono stati usati? Per problemi di tempo e budget, essenzialmente. Considerate che la produzione di Deadpool & Wolverine è stata colpita dagli scioperi di attori e sceneggiatori del 2023 , quindi non c'è stato tempo per molti extra.

Costo esorbitante

"Ecco un esempio perfetto: abbiamo speso circa 100.000 dollari per realizzare quel costume marrone e beige. Sono costosi... Abbiamo dovuto provare a fare cose più economiche. 'Hugh, ti puoi togliere la camicia e farti inchiodare a una croce? Sì, posso farlo. Nessun problema.'... 'Puoi interpretare un vecchio? Certo.'"

Zimmerman ha aggiunto: "Erano tutte buone idee, ma dovevamo tenere conto sia del budget che del tempo: una volta ricominciate le riprese, la scadenza per consegnare il film era davvero stretta." Il costume da 100.000 dollari è un riferimento alla serie X-Men di John Byrne. È stato usato per pochi secondi all'interno del film, in un momento che è meglio non raccontare perché sarebbe un'anticipazione troppo grossa. Quello che possiamo dirvi è che è stato affiancato da diverse varianti, tra cui quella di "Cavrilline" (interpretata da Henry Cavill) e Old Logan.