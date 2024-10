Permafrost, un nuovo gioco di sopravvivenza tenta di emergere dallo Steam Next Fest

In occasione dello Steam Next Fest , sviluppatore ed editore hanno reso disponibile una breve demo che permette di farsi un'idea approssimativa del tipo di prodotto che avremo tra le mani nel 2025, anche se ovviamente i contenuti non sono definitivi e impediscono di dare giudizi veri e propri. Vediamo però cosa ne pensiamo dopo aver esplorato il gelo di Permafrost.

Se c'è una certezza al mondo, è che qualcuno in ogni momento di qualsiasi giorno sta lavorando a un nuovo gioco di sopravvivenza e costruzione con modalità cooperativa . Si tratta da anni di uno dei generi di punta su PC e in moltissimi cercano di tagliarsi la propria fetta di appassionati. Ora, SpaceRocket Games sta facendo proprio questo con il suo Permafrost .

Il passo successivo è chiaramente costruire strutture . Permafrost propone un sistema intuitivo: si crea una base di supporto che livella in automatico il terreno (costruire direttamente a terra è una pena infinita perché il sistema di collisioni non è sempre convinto che non ci sia spazio), si posizionano muri, soffitti, scale, porte... Il punto è che uno spazio chiuso ci difende dal freddo, il nostro costante nemico.

Si parte raccogliendo legna, usando una classica ascia. È possibile crearla di selce, ma è più resistente se la facciamo in pietra. Inoltre, avanzando possiamo ottenerne una più efficiente se nel processo di creazione inseriamo un po' di tessuto. Come è tipico per il genere ci sono vari livelli di qualità per tutti i tipi di oggetti che possiamo creare.

Ora il freddo è ovunque e il giocatore - in solitaria o con gli amici - deve riuscire a sopravvivere. L'avventura inizia con il nostro personaggio che viene salvato da una sconosciuta e si ritrova a dover ripartire da capo con poche risorse. Le prime fasi sono pensate come tutorial e tramite missioni secondarie la nostra nuova alleata ci insegna quello che dobbiamo sapere.

Combattere il gelo e le idee riciclate

Il problema principale, infatti, è il freddo. Non che sia un sorpresa, quando il mondo è completamente coperto di neve. Starsene a -15 gradi è una passeggiata in Permafrost, ma durante la notte si scende sotto i -30 gradi e inizialmente i nostri vestiti non bastano minimamente per proteggerci. Ci sono vari parti degli indumenti da tenere in considerazione, con la possibilità di trovarne o di crearne di migliori per resistere a temperature più basse.

Una bella casa è la scelta migliore per proteggersi dal freddo e avere le proprie comodità in Permafrost

Per sopravvivere inizialmente possiamo solo stare vicini al fuoco durante la notte e cercare di far passare un po' di tempo dormendo, ma il consiglio è di avere una bella scorta di legna o affrettarsi a creare una casa che trattenga un po' di calore.

Ovviamente non mancano missioni principali e secondarie da completare, con la demo che ci dà un'idea di come inizia l'avventura e ci spinge a esplorare e prendere la mano con tutte le funzioni di gioco con obiettivi.

La torcia permette di vedere meglio al buio: la notte è oscura in Permafrost

Il "problema" (ripetiamo, è una demo e non tutti gli elementi di gioco sono presenti) è che Permafrost per ora sembra in tutto e per tutto un gioco di sopravvivenza e costruzione senza idee particolarmente originali. Anche a livello visivo non vi è molto d'impatto. Dovremo vedere nella versione completa se Permafrost sarà in grado di distinguersi sul lungo termine. Nel frattempo, i fan del genere dovrebbero provare la demo per farsi la loro prima impressione.