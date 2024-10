Monster Hunter Wilds Showcase annunciato da Capcom con data e orario, presto novità sulla demo?

Segnatevi la data sul calendario: l'evento sarà trasmesso in streaming a partire dalle 16:00 italiane di mercoledì 23 ottobre , in pratica tra una settimana esatta. Potrete seguire la diretta tramite il canale Twitch della serie, a questo indirizzo .

Cosa possiamo aspettarci?

Purtroppo il sito ufficiale di Monster Hunter non offre alcuna anticipazione su quello che vedremo durante lo showcase, limitando a informare i giocatori che "Riveleremo nuovi dettagli su Monster Hunter Wilds presentati dal producer del gioco, Ryozo Tsujimoto!".

Un cacciatore di Monster Hunter Wilds alle prese con un Uth Duna

A ogni modo, si tratta di un appuntamento da non perdere per i fan, dove è probabile che per l'occasione verranno presentati nuovi mostri o vecchie conoscenze che appariranno in Monster Hunter Wilds, maggiori dettagli sul mostro "flagship" Arkveld, ambientazioni e, chissà, magari verrà annunciata anche una demo per PC e console. Del resto la serie ci ha ormai abituato a delle versioni di prova prima del lancio dei nuovi giochi e dubitiamo che Wilds sarà un'eccezione alla regola.

Detto questo, vi ricordiamo che il lancio del titolo è fissato al 28 febbraio 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Recentemente è arrivata la conferma che il gioco supporterà PS5 Pro, ma forse non da subito.