Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è al prezzo minimo storico su Amazon: un mouse di alta qualità

Se siete in cerca di un mouse da gaming di alta qualità, allora Amazon ha la promozione giusta per voi: potete acquistare un Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED con uno sconto del 37% (-63€) rispetto al prezzo consigliato. Rispetto al prezzo più basso recente è uno sconto del 5%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 179€, mentre il prezzo più basso recente è 119€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il mouse è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche del mouse Logitech

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED in offerta è la versione "Generazione 2" (il modello più recente) e di tipo simmetrico, il che lo rende perfetto per l'uso con entrambe le mani. Dispone di un sensore ottico HERO 2 che offre un tracking di oltre 500 IPS, fino a 32.000 DPI con zero smoothing, accelerazione o filtraggio.

Le componenti del mouse

La batteria promette una carica fino a 95 ore. Si collega con USB-C per la ricarica, ha un polling 4K ed è compatibile con POWERPLAY. Il peso è di soli 60 grammi, per limitare qualsiasi tipo di stanchezza durante l'utilizzo.