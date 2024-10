OPPO copia l'iPhone 16? Il pulsante di scatto rapido del Find X8 è molto simile a quello Apple

Uno dei dettagli più interessanti emersi in questi giorni sul nuovo OPPO Find X8 riguarda un nuovo pulsante fisico, progettato per migliorare l'esperienza fotografica, in particolare in situazioni impegnative. Il "pulsante di scatto rapido", così come lo ha definito OPPO, è una striscia sensibile alla pressione posizionata lateralmente sul dispositivo.

La sua funzione principale è quella di semplificare l'attivazione della fotocamera e lo scatto delle foto. Con un doppio tocco si apre l'app della fotocamera, con un singolo tocco si scatta e scorrendo il dito è possibile regolare lo zoom. Vi ricorda qualcosa? Sì, è molto simile al nuovo tasto Camera Control di iPhone 16: vediamo però se si tratta di una copia spudorata o se ha qualche particolarità.