Annunciato il Nintendo Direct: Partner Showcase con data e orario

L'appuntamento è fissato per domani, giovedì 31 luglio, alle ore 15:00 italiane . Sarà possibile seguire l'evento in diretta sul sito ufficiale, a questo indirizzo , oppure da qui tramite il canale YouTube italiano di Nintendo.

Cosa possiamo aspettarci?

Secondo il comunicato ufficiale, il Nintendo Direct: Partner Showcase durerà circa 25 minuti e presenterà "una selezione di giochi di terze parti in arrivo per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come da tradizione, non sono stati anticipati ulteriori dettagli sulla presentazione. Tuttavia, sarà sicuramente un banco di prova importante per Nintendo Switch 2, utile a valutare il livello di supporto da parte dei publisher di terze parti dopo la prima ondata di titoli disponibili al lancio. Allo stesso tempo, è lecito aspettarsi un supporto ancora massiccio per la precedente console, che continua a registrare vendite elevate e non sembra destinata al pensionamento imminente.

E voi? Quali annunci vi aspettate e desiderate dal Nintendo Direct di domani pomeriggio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!