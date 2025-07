Mario Kart World si aggiorna e sistema una funzionalità criticata

Il nuovo aggiornamento di Mario Kart World sistema una funzionalità molto criticata dagli utenti, andando ad aumentare la frequenza dei circuiti a più giri che compaiono nel momento in cui si sceglie la pista successiva nella modalità VS Race.

In pratica, la precedente versione del gioco per Nintendo Switch 2 non consentiva di saltare le sezioni open world per spostarsi da una pista all'altra, rendendo inevitabili gli "intermission track" e imponendo ai giocatori di fare i conti con alcuni dei risvolti meno piacevoli della nuova struttura aperta.

Ad ogni modo, l'update introduce anche diverse altre novità, in particolare un abbassamento dell'abilità dei personaggi controllati dalla CPU in tutte le modalità a parte "Battaglia" e un ribilanciamento generale della difficoltà, che in alcuni casi risultava eccessiva.

Fra le modifiche degne di nota, segnaliamo inoltre l'aggiunta di un paio di regole extra per le gare, la possibilità di selezionare "Guarda Replay" dopo aver scaricato un ghost nelle Time Trials e di scegliere chi osservare durante il Knockout Tour e la Balloon Battle.