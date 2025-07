Donkey Kong Bananza non ce la fa a debuttare primo nella classifica giapponese

Donkey Kong Bananza non ce l'ha fatta a debuttare primo nella classifica giapponese, pur piazzando quasi 128.000 copie: Mario Kart World è ancora troppo forte e il bundle con Nintendo Switch 2 dona al gioco di guida arcade un vantaggio che sarà difficile contrastare.

[SW2] Mario Kart World - 135.370 (1.495.609) [SW2] Donkey Kong Bananza - 127.905 (New) [NSW] Tamagotchi Plaza - 9.081 (149.279) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 8.152 (6.381.356) [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 6.664 (8.172.980) [NSW] Super Mario Party Jamboree - 5.885 (1.349.665) [NSW] Minecraft - 5.385 (3.939.274) [SW2] Tamagotchi Plaza - 4.220 (40.915) [NSW] Patapon 1+2 Replay - 3.248 (12.119) [NSW] Hunter x Hunter: Nen x Impact - 3.174 (New)

A proposito di Mario Kart World, il titolo è ormai a un passo dal segnare 1,5 milioni di copie vendute solo in patria, a ulteriore conferma di quanto questo franchise sia forte in tutto il mondo e di come le scelte strategiche operate da Nintendo si siano rivelate efficaci.

La classifica è ancora una volta espressione di un chiaro dominio da parte di Nintendo e vede Tamagotchi Plaza occupare un ottimo terzo posto, seguito dal vendutissimo Mario Kart 8 Deluxe e dall'ancora più venduto Animal Crossing: New Horizons, che continuano a macinare numeri impressionanti.