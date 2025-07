Amazon lancia il Kindle Colorsoft: una nuova versione disponibili da 16GB

Il Kindle Colorsoft da 16 GB conserva molte delle caratteristiche tecniche della versione superiore : schermo da 7 pollici con tecnologia Colorsoft, risoluzione di 300 ppi in bianco e nero e 150 ppi per i contenuti a colori. Il display è progettato per ridurre l'affaticamento visivo.

Le dimensioni compatte e il peso di 219 grammi lo rendono maneggevole, perfetto anche per l'uso quotidiano . La connettività Wi-Fi dual band supporta WPA3 e OWE per una sicurezza avanzata. L'autonomia è stimata in circa otto settimane con mezz'ora di lettura al giorno e wireless disattivato.

Kindle in crescita

Questo nuovo modello arriva in un momento positivo per la piattaforma Kindle, che ha visto un aumento del 40% delle vendite durante il Prime Day 2025. La linea Colorsoft in particolare ha favorito un uso più intenso del dispositivo, soprattutto per fumetti, riviste e contenuti educativi.Il Kindle Colorsoft da 16 GB rappresenta, dunque, un'alternativa economica ideale per chi vuole entrare nel mondo degli e-reader a colori. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link a 269,99€ oppure puoi accedere alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Inoltre, ricordiamo che è disponibile anche la versione a prezzo maggiorato, la Signature Edition da 32Gb a 299,99€. Anche questa versione puoi acquistarlo cliccando su questo link o accedendo alla pagina con il box dedicato qui in basso: