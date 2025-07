Amazon acquisisce Bee: la startup che ha realizzato il wearable IA che registra ogni parola

Bee ha ottenuto una certa attenzione l'anno scorso grazie al suo innovativo dispositivo: un braccialetto simile a un Fitbit, venduto a 49,99 dollari , con un abbonamento mensile di 19 dollari. Il dispositivo registra tutto ciò che sente - salvo quando l'utente lo disattiva manualmente - per creare promemoria, elenchi di cose da fare e supportare l'utente nella gestione quotidiana delle attività.

Amazon ha acquisito Bee, una startup emergente nel settore dei wearable AI , secondo quanto annunciato su LinkedIn dalla co-fondatrice Maria de Lourdes Zollo . L'azienda ha confermato l'acquisizione a TechCrunch, specificando però che l'accordo non è ancora stato formalmente concluso.

Amazon ha offerto posizioni lavorative ai dipendenti Bee, confermando così il suo crescente interesse per il settore dei dispositivi IA indossabili , un campo ancora poco esplorato rispetto alla sua tradizionale linea di prodotti Echo per la casa. Questa mossa, dunque, da parte di Amazon, mira ad ampliare anche la sua linea di prodotti.

L'obiettivo finale di Bee con la realizzazione di questo dispositivo è stato ed è ancora molto ambizioso: creare un "cloud phone", ovvero una copia virtuale del telefono dell'utente , per consentire al dispositivo di accedere a notifiche, account e attività, trasformandosi in un assistente personale a tutti gli effetti.

Dubbi sulla privacy?

Tuttavia, l'ingresso di Amazon solleva anche dubbi sul futuro della privacy degli utenti. Bee ha finora dichiarato che i dati audio non vengono salvati né utilizzati per l'addestramento AI, e che gli utenti possono cancellare in qualsiasi momento i propri dati personali.

Inoltre, la startup ha lavorato su funzionalità di "limiti intelligenti", che consentono al dispositivo di smettere di apprendere in base a luoghi o argomenti specifici. Resta da vedere se queste politiche resteranno invariate sotto Amazon. Con l'acquisizione di Bee, comunque, Amazon entra in una nuova fase dello sviluppo dell'intelligenza artificiale personale, staremo a vedere come si evolverà.