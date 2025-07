È morto Julian LeFay, il padre delle Elder Scrolls

Julian LeFay , conosciuto come il padre della serie The Elder Scrolls per i suoi enormi contributi nello sviluppo di Arena e Daggerfall , è morto ieri, 22 luglio 2025, all'età di 59 anni, dopo una "coraggiosa battaglia contro il cancro". Lo studio che ha co-fondato, OnceLost Games, afferma che la sua scomparsa è "una perdita incommensurabile per il nostro team, la nostra comunità e la nostra industria".

Addio a Julianos

LeFay è stato centrale nella realizzazione dei primi due capitoli della celebre serie, al unto che Julianos, una delle divinità delle Elder Scrolls, prende il nome da lui. In seguito ha co-fondato OnceLost Games con gli ex sviluppatori di Bethesda Ted Peterson e Vijay Lakshman, annunciando il gioco di ruolo fantasy The Wayward Realms nel 2021.

LeFay da giovane

Il suo stato di salute era noto, tanto che la scorsa settimana aveva annunciato il ritiro. Ha scelto di "vivere i suoi ultimi momenti circondato dai suoi cari", ha scritto il CEO Peterson. OnceLost ha definito LeFay "una delle menti" dietro il suo imminente gioco di ruolo e osserva: "Anche durante la sua malattia, ha continuato a condividere la sua visione con il nostro team, a fare da mentore ai nostri sviluppatori e ad assicurarsi che ogni aspetto del gioco riflettesse il suo impegno nel creare qualcosa di veramente straordinario".

Il comunicato prosegue affermando che, sebbene "questa sia una perdita incommensurabile per il nostro team, la nostra comunità e la nostra industria", il lavoro sul gioco continuerà. Gli sviluppatori stanno onorando la sua eredità "assicurandosi che la sua visione diventi la realtà che sognava".

L'omaggio si conclude: "L'influenza di Julian si estende ben oltre il nostro studio. Ha toccato la vita di milioni di giocatori in tutto il mondo e ha ispirato innumerevoli sviluppatori a superare i limiti della creatività. L'eredità di Julian continuerà a vivere in ogni regno, ogni missione e ogni momento di meraviglia che i giocatori sperimenteranno in The Wayward Realms".