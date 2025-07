WhatsApp: stati temporanei in arrivo nelle info del profilo? Ecco come cambieranno in automatico

Si tratta di una modifica che punta a migliorare la gestione delle informazioni visibili nel profilo, offrendo maggiore controllo sulla durata e sulla visibilità dei contenuti condivisi. La sezione Info, tradizionalmente utilizzata per scrivere brevi messaggi, frasi personali o stati d'animo, potrà quindi essere utilizzata anche per comunicazioni di carattere temporaneo, evitando che restino online anche quando non sono più attuali o rilevanti.

Nelle versioni beta più recenti di WhatsApp per Android, continua a prendere forma una funzione che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti condividono informazioni sul proprio profilo. L'app di messaggistica istantanea sta infatti lavorando a una versione rinnovata della sezione "Info", introducendo la possibilità di aggiungere uno stato testuale temporaneo , destinato a scomparire automaticamente dopo un periodo di tempo definito.

Gli stati temporanei nelle info di WhatsApp

Con la nuova funzione sarà possibile scegliere tra diverse opzioni predefinite per la scadenza dello stato, ma sarà anche possibile impostare una durata personalizzata. Questa flessibilità permette, ad esempio, di pubblicare un messaggio legato a un evento specifico, come un viaggio nel fine settimana, la partecipazione a una conferenza o un momento di indisponibilità, e farlo scomparire automaticamente al termine dell'occasione.

Le schermate di selezione della durata dello stato testuale nelle info su WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Un altro dettaglio significativo è che lo stato temporaneo non sarà visibile solo nella pagina del profilo, ma apparirà anche direttamente nell'intestazione delle chat, sotto il nome del contatto. In questo modo, le informazioni saranno immediatamente accessibili ai propri interlocutori, senza necessità di visitare la scheda profilo.

Rispetto ai primi test interni, risalenti a oltre due anni fa, il progetto attuale mostra un'interfaccia più completa e opzioni più articolate per la gestione della durata dello stato. Un ulteriore elemento di attenzione è stato riservato alla privacy: soltanto i contatti autorizzati attraverso le impostazioni dell'account potranno visualizzare queste informazioni temporanee, nel pieno rispetto delle preferenze dell'utente.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data ufficiale per la distribuzione nella versione stabile dell'app, tutto lascia intendere che la sperimentazione sia in fase avanzata. Ulteriori dettagli saranno disponibili con i prossimi aggiornamenti della versione beta. Intanto arrivano i promemoria per non dimenticare di rispondere ai messaggi importanti.

Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe impostare degli stati temporanei nel profilo WhatsApp? Diteci la vostra nei commenti.