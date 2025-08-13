Threads vola a 400 milioni di utenti e avvicina X, sfida aperta alla piattaforma di Elon Musk

Threads, la piattaforma di Meta, ha raggiunto un nuovo traguardo avvicinandosi al numero di utenti di X: siamo a 400 milioni.

Threads, il social network lanciato da Meta come diretto concorrente di X, ha raggiunto un traguardo significativo: 400 milioni di utenti attivi mensili. Il dato rappresenta un raddoppio rispetto allo stesso periodo del 2024 e un incremento di 100 milioni rispetto a dicembre scorso, segnalando una crescita costante e sostenuta. Secondo quanto riportato da Fast Company, il social di Mark Zuckerberg sta accorciando la distanza con X, la piattaforma di Elon Musk che, pur non avendo fornito comunicazioni ufficiali recenti, a marzo 2024 contava circa 550 milioni di utenti attivi mensili, stando alle stime dell'esperto italiano Franz Russo.

Dati a confronto I dati di Similarweb confermano il trend: a giugno 2025, Threads ha registrato 115,1 milioni di utenti attivi giornalieri su dispositivi mobili, contro i 132 milioni di X. La differenza si sta riducendo rapidamente, soprattutto considerando che per Threads ciò significa un aumento del 128% su base annua, mentre per X si osserva un calo del 15% nello stesso periodo. Threads testa la registrazione tramite Facebook: una svolta per l'indipendenza da Instagram Il successo di Threads è legato anche alla strategia di Meta di migliorare continuamente la piattaforma. Tra le novità più recenti figurano i messaggi diretti in stile Instagram, un maggiore focus sulle notizie in tempo reale e sugli argomenti di tendenza, con l'obiettivo di aumentare l'engagement e attrarre utenti alla ricerca di discussioni attuali e dinamiche.