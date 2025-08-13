Threads vola a 400 milioni di utenti e avvicina X, sfida aperta alla piattaforma di Elon Musk

Threads, il social network lanciato da Meta come diretto concorrente di X, ha raggiunto un traguardo significativo: 400 milioni di utenti attivi mensili. Il dato rappresenta un raddoppio rispetto allo stesso periodo del 2024 e un incremento di 100 milioni rispetto a dicembre scorso, segnalando una crescita costante e sostenuta.
Secondo quanto riportato da Fast Company, il social di Mark Zuckerberg sta accorciando la distanza con X, la piattaforma di Elon Musk che, pur non avendo fornito comunicazioni ufficiali recenti, a marzo 2024 contava circa 550 milioni di utenti attivi mensili, stando alle stime dell'esperto italiano Franz Russo.
Dati a confronto
I dati di Similarweb confermano il trend: a giugno 2025, Threads ha registrato 115,1 milioni di utenti attivi giornalieri su dispositivi mobili, contro i 132 milioni di X. La differenza si sta riducendo rapidamente, soprattutto considerando che per Threads ciò significa un aumento del 128% su base annua, mentre per X si osserva un calo del 15% nello stesso periodo.
Il successo di Threads è legato anche alla strategia di Meta di migliorare continuamente la piattaforma. Tra le novità più recenti figurano i messaggi diretti in stile Instagram, un maggiore focus sulle notizie in tempo reale e sugli argomenti di tendenza, con l'obiettivo di aumentare l'engagement e attrarre utenti alla ricerca di discussioni attuali e dinamiche.
L'obiettivo di Zuckerberg
Mark Zuckerberg non ha mai nascosto la sua ambizione: portare Threads a 1 miliardo di utenti attivi mensili. Per riuscirci, l'azienda sta puntando sia su funzionalità social consolidate, sia su innovazioni che possano distinguere il servizio dall'offerta di X, in un momento in cui il social di Musk è concentrato sull'integrazione del chatbot di intelligenza artificiale Grok.
La competizione tra le due piattaforme appare quindi destinata a intensificarsi nei prossimi mesi. Con un tasso di crescita così elevato e un divario sempre più ridotto, Threads potrebbe presto rappresentare una sfida diretta alla leadership di X.