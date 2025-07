Threads testa la registrazione tramite Facebook: una svolta per l’indipendenza da Instagram

Threads, la piattaforma di Meta nata come rivale di X e Bluesky, sta testando una nuova funzione che permetterà agli utenti di registrarsi utilizzando un account Facebook invece di quello Instagram. La novità, segnalata da Social Media Today, non è ancora disponibile a livello globale, ma viene già menzionata in un articolo di supporto ufficiale di Meta. Questa opzione rappresenta un cambiamento significativo nella strategia di crescita di Threads. Finora, l'accesso era possibile solo attraverso Instagram, il che ha aiutato Meta a far crescere rapidamente la base utenti importando profili, follower e contenuti. Con questa novità, Meta potrebbe voler avvicinare anche una nuova fetta di utenti.

Piattaforme condivise Secondo Meta, utilizzare l'account Facebook per registrarsi a Threads consentirà di sfruttare funzionalità condivise tra le due piattaforme, come l'accesso unificato e l'integrazione di dati e interessi per una personalizzazione più precisa di contenuti e inserzioni. Naturalmente, ciò significa anche che le preferenze e i comportamenti su Facebook influenzeranno ciò che l'utente vede su Threads. Threads si apre al fediverso: ecco di cosa si tratta Non mancano i potenziali svantaggi: Facebook è noto per contenuti spesso percepiti come spam o poco rilevanti. Tuttavia, la possibilità di scegliere tra più opzioni di accesso rappresenta un passo verso una maggiore autonomia per Threads, sempre più distante dall'ecosistema Instagram.