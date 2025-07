Google Search introduce l’IA che chiama le attività commerciali al posto degli utenti

Vorreste ottenere delle informazioni da un'attività commerciale ma preferite che sia qualcun altro a chiamare per voi? Google ha presentato una nuova funzione nella modalità AI Mode di Search . Inoltre, negli Stati Uniti (e successivamente in Italia, ma per ora non ci resta che attendere) gli abbonati ai piani Google AI Pro e AI Ultra possono accedere a Deep Search e Gemini 2.5 Pro. Vediamo nel dettaglio queste novità.

L’IA può chiedere informazioni e prenotare per voi

Con questa funzione potete cercare un determinato servizio locale, per poi chiedere a Search di contattare l'attività per eventuali informazioni su costi e disponibilità. Selezionando il servizio da voi preferito, l'IA potrebbe ad esempio prenotare per voi, quindi non dovrete fare altro che inviare la richiesta. Ad ogni modo, almeno per ora, questo tipo di funzione è compatibile con alcune categorie specifiche, come officine meccaniche o lavanderie. In quel caso noterete la dicitura "Have AI check pricing", quindi chiederete all'IA di controllare i prezzi per voi e quindi ottenere informazioni.

In alcuni casi dovreste inserire delle informazioni aggiuntive per un risultato ancora più preciso. Nel caso di una tolettatura per animali, ad esempio, il servizio chiederà la razza del vostro animale, la disponibilità oraria e altri piccoli dettagli.