OpenAI amplia i suoi partner cloud: accordo raggiunto con Google per supportare l'IA avanzata

Crescente domanda di risorse

Con la crescente domanda di risorse per l'addestramento e il deployment di modelli di intelligenza artificiale sempre più avanzati, l'azienda ha deciso di diversificare i propri partner tecnologici. Oltre a Microsoft, OpenAI già collaborava con CoreWeave e Oracle; ora, con l'ingresso di Google, la rete si espande ulteriormente.

L'accordo con Google rappresenta un passo strategico sia per OpenAI, che può così ridurre la sua dipendenza da Microsoft, sia per Google Cloud, che rafforza la propria posizione in un mercato sempre più competitivo. Sebbene Google sia dietro ad AWS e Azure in termini di quota di mercato, è già un attore rilevante per altri progetti AI, come quelli di Anthropic.