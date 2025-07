OpenAI ha parolato di GPT-5 e lo ha definito il modello IA più completo di sempre

Le caratteristiche di GPT-5

Al momento, ChatGPT utilizza diversi modelli per funzioni differenti: ci sono i modelli della serie "o" (come GPT-4o) pensati per il ragionamento avanzato, e quelli più forti nella multi-modalità (cioè che comprendono testo, immagini, voce, ecc.). Anche se tutti sono molto potenti, può risultare confusionario capire quale sia il migliore da usare. Con GPT-5, OpenAI vuole risolvere questo problema.

ChatGPT logo

Lo ha spiegato Romain Huet, responsabile dell'esperienza sviluppatori in OpenAI, dichiarando che non sono al lavoro solo su di un nuovo modello di frontiera, ma si sta tentando di unificare le due serie. Le capacità di ragionamento della serie 'o' e la multi-modalità della serie GPT verranno fuse in GPT-5.