OpenAI: in fase di test degli strumenti avanzati che suggeriscono l'arrivo di una beta di ChatGPT-5?

Di recente, un utente su X chiamato "Tibor", ha evidenziato e messo in luce una scoperta effettuata durante un'analisi del codice di ChatGPT, in particolar modo delle versioni web e Android. Questa analisi ha portato ad una soluzione secondo la quale, OpenAI stia per integrare all'interno del suo principale modello IA degli strumenti avanzati. Questo ha lasciato presagire allo stesso Tibor e a tutti coloro che hanno esaminato e letto l'analisi effettuata dall'utente, che una versione beta di GPT-5 possa effettivamente essere in arrivo. Si tratterebbe, dunque, dell'introduzione dell'ennesima e nuova versione di ChatGPT.

I dettagli tecnici della scoperta Nel codice dell'app beta di ChatGPT per Android sono state individuate delle stringhe che presentano la dicitura "click", "drag", "type" e "terminal feed". Questi termini suggeriscono che l'IA potrebbe presto interagire con un ambiente virtuale, come un browser remoto o un sistema "sandbox", per eseguire azioni reali sul web o su un'interfaccia simulata. ChatGPT Pare che OpenAI voglia integrare Operator, o un sistema simile in ChatGPT. Operator è uno strumento interno di OpenAI che permette a un agente AI di navigare su internet in tempo reale ed eseguire compiti pratici, come compilare moduli o cercare informazioni. E dunque,sembra che una versione simile possa arrivare in ChatGPT, forse come funzionalità sperimentale o esclusiva.