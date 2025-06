ChatGPT ora parla (quasi) come una persona vera: arriva anche la traduzione in tempo reale

L'ultimo aggiornamento rilasciato da OpenAI, per il suo modello di intelligenza artificiale, ChatGPT, e in particolar modo per la sua modalità vocale, ha stupito tutti, lasciando gli utenti e gli ingegneri stessi a bocca aperta per quella che sono le potenzialità applicate dalla stessa IA.

L'obiettivo di questo update era quello di rendere le conversazioni con il chatbot ancor più realistiche e naturali come se, il nostro interlocutore, fosse una persona vera, in carne ed ossa. Stando a quanto emerge l'obiettivo, nonostante qualche limitazione e qualche difetto su cui poi ci soffermeremo, pare essere raggiunto e i risultati appaiono decisamente positivi.