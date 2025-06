OpenAI lancia o3 Pro: il nuovo modello di ChatGPT più lento ma più preciso, ideale per coding e scrittura

Una delle principali novità relative proprio a o3 Pro è l'utilizzo di maggiore potenza di calcolo, in modo tale da "pensare più a fondo" e offrire delle risposte più precise, più minuziose e più affidabili. La stessa OpenAI suggerisce di utilizzare o3 Pro quando per l'utente è più importante la qualità della velocità nella risposta .

ChatGPT o3 Pro: disponibilità

Il modello risulta essere già disponibile per chi ha un abbonamento ChatGPT Pro o Team, mentre gli utenti Enterprise ed Edu lo riceveranno nella prossima settimana. Attualmente, ci sono alcune limitazioni: non si possono usare chat temporanee, non genera immagini (per quello si devono usare GPT-4o o o3), e non supporta Canvas.

OpenAI, a proposito di limitazioni e potenziali difficoltà nell'utilizzo, consiglia di usarlo in background, così da evitare interruzioni di sorta. Tra le ultime novità relative a ChatGPT spicca sicuramente l'estensione ad utenti gratuiti della memoria e della cronologia anche in Europa: ecco tutti i dettagli.