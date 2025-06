The Blood of Dawnwalker ha due sistemi di combattimento, per il giorno e la notte: ecco come saranno

Il direttore creativo di Rebel Wolves, Mateusz Tomaszkiewicz, è entrato nei dettagli del sistema di combattimento di The Blood of Dawnwalker , il suo GDR d'azione a tema vampiri con significativo ciclo notte-giorno .

Più dettagli sui combattimenti di The Blood of Dawnwalker

Tomaszkiewicz, che in precedenza ha lavorato a giochi di ruolo presso CD Projekt RED come The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, afferma che l'attenzione verso il dettaglio è il motivo per cui il combattimento sembra "autentico" in The Blood of Dawnwalker: "Il risultato è un combattimento che sembra autentico e credibile, ma allo stesso tempo accessibile e divertente".

Con il passare del giorno alla notte, però, ci sono delle differenze nel sistema di combattimento. "Quando era umano, [Coen il protagonista,] ha imparato anche a usare la magia - grezza, basata su rituali, con origini oscure e primordiali", spiega Tomaszkiewicz. "Non abbiamo usato un approccio da puro fantasy con esplosioni colorate. I nostri incantesimi sono più oscuri e realistici, legati al sangue, al calore e all'aria che sembra pulsare e respirare. Graficamente possono essere impressionanti, ma in modo più viscerale e inquietante. Per lanciare un incantesimo, bisogna aprire letteralmente il proprio corpo all'occulto, incidendo le rune e diventando un canale vivente. La magia fluisce attraverso di voi".

Quando il giorno volge al termine, il combattimento prende una svolta diversa per Coen. "Di notte, però, queste rune si chiudono, mentre il vostro corpo si rigenera. Sbiadiscono, come vecchie cicatrici. Invece, la tua natura vampirica si risveglia. Combatterete con artigli, forza potenziata, agilità soprannaturale e poteri oscuri disponibili solo dopo il tramonto. Ma questi poteri hanno un costo: la tua umanità".

"Entra in gioco il desiderio vampirico di sangue di Coen: un sistema che lega il suo livello di salute e la sua fame", spiega il protagonista. "Quando perde la salute, Coen rischia di perdere il controllo sulla sua natura di vampiro, il che può persino portare al prosciugamento involontario di un PNG con cui si interagisce, causando così un blocco di alcune opzioni di dialogo o persino la perdita di alcune missioni quando i suoi istinti oscuri prendono il sopravvento".

Ricordiamo infine che The Blood of Dawnwalker ha una mappa aperta come The Witcher 3 ma con una grande differenza.