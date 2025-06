The Blood of Dawnwalker, l'analisi del nuovo trailer per l'action RPG a base di vampiri

"Intrappolato fra due mondi" non è un titolo casuale, per il nuovo trailer di The Blood of Dawnwalker : l'action RPG open world sviluppato da Rebel Wolves, studio fondato dal game director di The Witcher 3: Wild Hunt, Konrad Tomaszkiewicz, ribadisce nel video la peculiare natura del suo protagonista, un guerriero per metà vampiro e per metà umano.

Così l'uomo viene morso e trasformato, e col suo stesso sangue riesce ad aiutare la piccola figlia in fin di vita, ma qualcosa non va come i vampiri si aspettavano: anziché diventare uno di loro, Coen assume la forma dell'unica cosa che temono più della luce del sole , quella di chi nella luce riesce a camminare pur possedendo i loro stessi poteri. Un Dawnwalker.

Come vi abbiamo raccontato in un precedente approfondimento , Coen chiede e ottiene un aiuto dall'alto... o dal basso, più probabilmente, visto che a manifestarsi improvvisamente non sono schiere di angeli bensì feroci creature demoniache, vampiri che attendevano nell'ombra da secoli e che vogliono approfittare del caos per entrare in scena e reclamare ciò che gli spetta di diritto: ogni cosa di questo mondo.

Il nuovo trailer

Catturato completamente in-engine da una versione pre-beta, il nuovo trailer di The Blood of Dawnwalker fornisce un assaggio di ciò che ci attende in questa interessante, affascinante esperienza action RPG a base open world; e lo fa innanzitutto andando a ribadire i presupposti narrativi di una trama che immaginiamo costituirà il fulcro di questa produzione.

"I mostri sono sempre stati qui, a osservare nell'ombra, e quando ci siamo ritrovati al culmine delle nostre debolezze hanno deciso di rivelarsi", racconta la voce di Coen nel video. "Temevamo per le nostre vite, ma avremmo dovuto temere per le nostre anime, piuttosto. I vampiri non sono venuti per ucciderci ma per regnare su di noi, per ridurci a una mandria docile e priva di volontà."

Mentre ascoltiamo queste parole, sullo schermo scorrono le immagini di un'inquietante iconografia che dipinge le creature della notte alla stregua di angeli e santi, non comprendendone la reale natura ma riconoscendo unicamente la forza e le abilità di questi antichi mostri, che a quanto pare vivono nascosti nell'oscurità da secoli e secoli.

L'inquietante iconografia di The Blood of Dawnwalker

"Non me, però. Hanno provato a trasformarmi in uno di loro, ma sono diventato qualcosa di diverso: il loro incubo peggiore, un Dawnwalker. Intrappolato fra due mondi, determinato a combattere per pareggiare i conti... a combattere per comprendere il male che si cela dietro ogni cosa e che osserva, si insinua dentro di te e poi cresce."

E così, mentre le scene di orrore e disperazione nei villaggi ormai controllati dai vampiri ricordano da vicino le atmosfere di Midnight Mass e Le Notti di Salem, ma naturalmente anche il Vampyr di Don't Nod nonostante un'ambientazione sostanzialmente meno suggestiva della Londra vittoriana, Coen è là fuori che combatte: di giorno lo vediamo brandire la spada e decapitare gli avversari, spesso uomini asserviti al potere dei loro nuovi padroni.

Una donna appesa in una chiesa in The Blood of Dawnwalker

Il Dawnwalker lotta per liberare gli oppressi da chi vuole succhiare il loro sangue, letteralmente, e lo fa utilizzando le stesse abilità dei suoi nemici giurati: di notte le sue mani diventano artigli che strappano via la carne, il suo corpo si trasforma in fumo per consentirgli di balzare da un tetto all'altro, come un novello Delsin Rowe di inFamous Second Son, mentre le fauci bramano il collo di chi si frappone fra lui e la sua vendetta.