The Blood of Dawnwalker, tutto quello che sappiamo sul sandbox narrativo a base di vampiri

The Blood of Dawnwalker è il titolo d'esordio di Rebel Wolves , lo studio fondato nel 2022 da Konrad Tomaszkiewicz, game director di The Witcher 3: Wild Hunt. Annunciato ufficialmente solo alcune settimane fa, questo ambizioso "sandbox narrativo" punta a condurci nell'Europa del XIV secolo, alle prese con tiranni, piaghe e vampiri.

Nel mezzo di questo sanguinoso conflitto si muove Coen, il protagonista di The Blood of Dawnwalker: metà uomo e metà vampiro , il giovane entra in possesso di abilità straordinarie, riuscendo a sopravvivere ai raggi del sole, e decide di utilizzare queste sue capacità per salvare la propria famiglia, cercando al contempo di non perdere l'umanità che gli è rimasta.

Lo spettacolare trailer cinematografico di The Blood of Dawnwalker ci introduce all'affascinante e oscura ambientazione scelta da Tomaszkiewicz e dai suoi collaboratori di Rebel Wolves per questo progetto: l'Europa ai tempi della peste nera , un luogo intriso di sofferenza e di disperazione... che qualcuno decide di sfruttare a proprio vantaggio.

Il trailer cinematografico

A porre le basi per quelle che saranno le atmosfere di The Blood of Dawnwalker ci ha pensato appunto il trailer cinematografico appena pubblicato da Rebel Wolves, che mostra Coen in una disperata fuga con sua sorella Lunka in braccio. Il villaggio in cui vivevano è stato dato alle fiamme dalle truppe di uno spietato sovrano, e così l'uomo cerca riparo fra le macerie di una vecchia chiesa.

Il capo dei vampiri in The Blood of Dawnwalker

Viene però rapidamente circondato dai soldati, a quanto pare determinati a bruciare la bambina in quanto portatrice dei segni della peste. La piccola viene salvata dall'intervento dei vampiri, che emergono dall'ombra attaccando il re e le sue truppe con inaudita violenza, facendo letteralmente a pezzi i nemici e divorando quelli ancora in vita.

Quando Coen chiede disperato che aiutino sua sorella, quello che sembra il capo delle creature della notte prende la ragazzina e le fa bere il suo sangue, osservandola mentre le piaghe sul viso della piccola si richiudono miracolosamente. "Io sono la vita. Io sono la morte", dice il vampiro prima di dedicare la sua attenzione a ciò che resta del re.

Un inquietante paesaggio notturno di The Blood of Dawnwalker

"Ho osservato la vostra piccola valle. Pestilenze, carestie, uccisioni. Sangue versato con noncuranza, come fosse acqua. Le cose saranno diverse, d'ora in poi", afferma la creatura mentre fa a pezzi la corona del sovrano e i suoi compagni si avventano sul corpo dell'uomo ferito, azzannandolo a morte. "Per tutti voi."