I nuovi dati di vendita di Warhammer 40.000: Space Marine 2 emergono dal rapporto finanziario di PULLPUP

Warhammer 40.000: Space Marine 2 continua a mietere successi , come emerso dlll'ultimo rapporto finanziario del gruppo PULLUP Entertainment, relativo al terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 / 2025, che ne ha sottolineato ancora una volta le ottime prestazioni, svelando dei nuovi dati di vendita. Per la precisione, Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha raggiunto i 6 milioni di utenti unici, che sono 1 milione in più rispetto al dato precedente . Da specificare che PULLUP Entertainment possiede Focus Entertainment, l'editore del gioco.

Un ottimo anno per PULLUP

Per il resto, nel corso del trimestre PULLUP ha prodotto ricavi per 100,8 milioni di euro, con una crescita del 132% anno su anno. I ricavi degli ultimi 9 mesi sono stati di 335,1 milioni di euro, in crescita del 161% anno su anno. Si tratta del secondo trimestre migliore di sempre nella storia della compagnia, che afferma: "i giocatori continuano a favorire le esperienze con un gameplay senza compromessi."

Per il resto, Metal Slug Tactics, Drova e Void Crew hanno fatto complessivamente meglio di quanto atteso, mentre per il futuro la compagnia si aspetta che anche Memories in Orbit, Roadcraft, John Carpenter's Toxic Commando e Ninja Gaiden: Ragebound facciano bene. Ci sono anche dei giochi non annunciati in arrivo e un "ambizioso programma di contenuti live", di cui si parlerà in futuro.