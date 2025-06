Space Marine 2 avrà un altro anno di DLC e aggiornamenti, ma la nuova modalità PvP è stata rinviata

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è un titolo ancora molto amato, pur essendo passato quasi un anno dal lancio. Negli ultimi giorni è stato pubblicato un nuovo aggiornamento maggiore, che ha aggiunto la brutale modalità Assedio. Non finisce qui, perché lo studio di sviluppo Saber Interactive ha confermato che continuerà a ricevere DLC e aggiornamenti per almeno un altro anno . Purtroppo ci sono anche cattive notizie: la nuova modalità PvP è stata rinviata .

Una serie in crescita

Dal lancio a oggi, Saber Interactive ha aggiornato più volte Warhammer 40.000: Space Marine 2, aggiungendo nuove modalità di gioco, nuovi tipi di nemici, delle armi, qualche opzione di personalizzazione e altro ancora. Ora è arrivata la modalità Assedio, ma c'è anche altro in arrivo, come comunicato in via ufficiale: "un secondo anno di contenuti, sia gratuiti che a pagamento, inclusi in un nuovo season pass annuale, è in arrivo! Questo supporto esteso a Space Marine 2 è stato possibile grazie al vostro incrollabile sostegno, quindi ancora una volta, grazie mille per farne parte! Aspettatevi nuove missioni PvE, nemici, armi e... altro."

È stato anche confermato che l'Aggiornamento 10, una delle patch più grandi tra quelle pubblicate finora, uscirà a settembre per commemorare il primo anniversario del gioco. Includerà una nuovissima arma da mischia chiamata Ascia potenziata, che avrà "un suo set di mosse e di animazioni di esecuzione".

Entrerà in scena anche una nuova classe, e Saber ha confermato che si tratterà del Techmarine, di cui non ha dato specifiche. Anche la nuova modalità PvP, inizialmente prevista per l'aggiornamento 9, finirà invece nell'aggiornamento 10, che diventerà ancora più grosso del previsto.

Si svolgerà su una mappa completamente nuova e vedrà due squadre affrontarsi, "ma non sarà Lealisti contro Caos come nel normale PvP. Invece, il Caos affronterà... il Caos." La parte migliore è che si potrà controllare anche un Helbrute. Inoltre, lo stesso aggiornamento aggiungerà anche delle nuove armature del Caos, tanto per far capire a chi sarà dedicato.

Insomma, da una parte abbiamo Warhammer 40.000: Space Marine 2 che continua a crescere, dall'altra la remaster del primo capitolo che si è rivelata un disastro.