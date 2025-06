The Alters usa contenuti generati dall'intelligenza artificiale? Gli autori rispondono

"Da allora abbiamo condotto una revisione approfondita e confermato che si trattava di un caso isolato, e l'asset in questione è in fase di aggiornamento. Per trasparenza abbiamo incluso uno screenshot che mostra dove e come appare nel gioco. Anche se non vogliamo minimizzare l'accaduto, ci teniamo altresì a mostrare chiaramente il suo impatto limitato sull'esperienza."

"Durante la produzione, un testo generato dall'IA per un asset grafico, inteso come semplice texture di sfondo, è stato usato da uno dei nostri grafici come segnaposto. Non era mai stato previsto che facesse parte della versione finale. Purtroppo, a causa di una svista interna, quel testo segnaposto è stato erroneamente lasciato nel gioco ."

"Le risorse generate dall'IA sono state utilizzate esclusivamente come elementi temporanei durante il processo di sviluppo e in modo molto limitato. Il nostro team ha sempre dato priorità a una narrazione significativa e realizzata a mano come una delle fondamenta del nostro gioco."

"Abbiamo visto un'ampia gamma di accuse riguardo all'uso di contenuti generati dall'IA in The Alters, e riteniamo importante chiarire il nostro approccio e fornire un po' di contesto", si legge nel messaggio dello studio.

L'IA è stata usata per alcune traduzioni

Accolto con voti positivi dalla stampa, The Alter ha dovuto affrontare una fase finale dello sviluppo particolarmente impegnativa, come spesso accade, e in tale frangente il team si è visto costretto a usare l'intelligenza artificiale quantomeno per tradurre rapidamente alcuni testi e non sforare sui tempi.

"Alcuni film con licenza che gli alter possono guardare nell'area sociale della base sono stati aggiunti nella fase finale dello sviluppo. Poiché questi contenuti sono stati prodotti esternamente, il nostro team non è stato coinvolto nel processo creativo, e hanno richiesto traduzioni dell'ultimo minuto. A causa del tempo limitato, abbiamo scelto di non coinvolgere i nostri partner di traduzione e di localizzare questi video usando l'IA per averli pronti al lancio."

"È sempre stata nostra intenzione coinvolgere le nostre agenzie di traduzione di fiducia dopo l'uscita, come parte di una patch di localizzazione, per garantire che quei testi fossero trattati con la stessa cura e qualità del resto del gioco. Quel processo è ora in corso, e sono in fase di implementazione le traduzioni aggiornate."

"Per aiutarvi a comprendere meglio quanto piccola sia questa porzione dell'intero livello narrativo del gioco, quei pochi film esterni contano circa 10.000 parole su un totale di 3,4 milioni in tutte le lingue del gioco, ovvero solo lo 0,3% del testo complessivo."

"L'alternativa sarebbe stata pubblicare quei dialoghi specifici solo in inglese, cosa che abbiamo ritenuto avrebbe rappresentato un'esperienza peggiore per i non anglofoni. Col senno di poi, riconosciamo che è stata una scelta sbagliata. In realtà, qualunque decisione avessimo preso, avremmo semplicemente dovuto informarvi."

"Man mano che gli strumenti IA evolvono, presentano nuove sfide e opportunità nello sviluppo videoludico. Stiamo adattando attivamente i nostri processi interni per affrontare questa realtà, ma ribadiamo l'impegno a mantenere la trasparenza su come realizziamo i giochi. Vi ringraziamo per la comprensione e il continuo supporto mentre lavoriamo verso questo obiettivo."