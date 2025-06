The Alters è un'esperienza da fare, per i voti della critica

Tempo di voti della critica anche per The Alters, l'ultima fatica di 11 bit studios, che ha ricevuto dei giudizi generalmente molto positivi, quando non proprio ottimi, come rilevabile su Opencritic, dove ha una media voto di 86. Davvero ottima, quindi.

Scorrendo l'elenco delle recensioni, si vedono diversi punteggi pieni (ben nove) e tantissimi voti tra il 9 e il 10 (ben ventiquattro).